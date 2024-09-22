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Многодетная мать из Курской области рассказала об эвакуации после обстрела ВСУ

РИА: многодетная мама рассказала об эвакуации в Курск после падения ракет у дома

Многодетная мать рассказала про эвакуацию в Курск после падения трех ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) у дома. Об этом пишет РИА Новости.

Женщину эвакуировали из Кореневского района Курской области. Бежать ей пришлось с младенцем на руках, еще двумя несовершеннолетними детьми.

«Мы бежали, можно сказать, потому что мы ночью не спали. Суджа находится рядом, мы слышали, как бомбили Суджу, это ужасно. У нас тоже прилетели три ракеты ... Наш дом совсем рядом, метров 500», — рассказала она.

До этого сообщалось, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Большесолдатскому району Курской области более десяти домов оказались уничтожены.

Незадолго до того губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российские системы противовоздушной обороны в ночь на 20 сентября сбили над регионом украинскую ракету. Дважды за ночь объявлялась ракетная опасность.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.

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