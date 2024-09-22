Сразу два вида повесток могут приходить россиянам в осенний призыв

Россиян предупредили, что в осенний призыв могут приходить бумажные и электронные повестки. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

На данные момент реестр воинского учета работает в тестовом режиме.

«Да, надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет», — сказал он.

Осенняя призывная кампания проводится с 1 октября по 31 декабря.

В апреле депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в закон «О воинской обязанности и службе». Они предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также ввод электронных повесток, которые граждане будут получать через личный кабинет на «Госуслугах». Позже закон одобрил Совфед и подписал президент.

Позже в Минцифры сообщили, что сайт реестра электронных повесток надежно защищен, из-за чего злоумышленники не смогут получить персональные данные граждан.

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