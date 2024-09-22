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Подполье сообщило о взрыве в Харькове

Лебедев: на украинском складе в Шевченковском районе Харькова произошел взрыв

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрыв произошел на украинском складе в Шевченковском районе Харькова. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

««Прилет» был в Шевченковском районе, сдетонировал склад», — заявил Лебедев.

Источник также сообщил, что в Харькове были слышны звуки работы местных сил ПВО.

Этим же вечером мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале о взрывах в городе. Было зафиксировано два попадания корректируемых авиационных бомб.

21 сентября СМИ дважды передавали , что взрывы были слышны в подконтрольном Украине Херсоне. При этом воздушная тревога на территории Херсонской области не объявлялась.

В этот же день сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

Ранее в Одессе произошли взрывы.

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