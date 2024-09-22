ЦАХАЛ сообщил о новой атаке на объекты «Хезболлы» в Ливане

Израильские ВВС завершили новую волну массированных ударов по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«За последние сутки было поражено около 290 целей, включая тысячи пусковых установок и дополнительную террористическую инфраструктуру: Армия обороны Израиля завершила дополнительную серию ударов на юге Ливана», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что помимо указанных целей были поражены тысячи пусковых установок, а также дополнительная террористическая инфраструктура в нескольких районах на юге Ливана.

Накануне израильская армия подтвердила возобновление авиаударов по позициям шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. В тот же день ЦАХАЛ также сообщал о нанесении ударов по 180 целям на юге Ливана.

19 сентября стало известно, что глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы по продолжению войны на северном фронте у границы с Ливаном.

Ранее ООН призвала Израиль и Ливан к деэскалации.