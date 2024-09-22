Алаудинов заявил, что ВСУ не смогли прорваться на танке в Курской области

ВСУ безуспешно пытались прорваться у села Плехово в Суджанском районе Курской области, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram.

По его словам, на Суджанском направлении российские подразделения помешали попытке украинских военных пробиться на один из своих опорных пунктов, в ходе чего были уничтожены микроавтобус, пикап с пехотой, три миномета и боевая бронированная машина ВСУ.

«С правой стороны нашего фланга сегодня в направлении Плехова пытался пойти противник на танке. Поперся танк, наши смежные подразделения [его] сожгли», — рассказал Алаудинов.

Он добавил, что восемь украинских солдат высадились из боевой бронемашины, но им пришлось в итоге спасаться бегством.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Алаудинов сообщил о побеге десятков солдат ВСУ от ВС РФ под Курском.