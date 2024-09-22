ВСУ ударили по городу и двум селам в Белгородской области

ВСУ ударили еще по трем населенным пунктам Белгородской области, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. При этом в селе Николаевка БПЛА сбросил взрывное устройство на припаркованный автомобиль. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

«В селе Ясные Зори вследствие прилета боеприпаса произошло возгорание кровли частного дома», — сообщил глава региона.

Он добавил, что в городе Шебекино FPV-дрон (от англ. First Person View/вид от первого лица, видео с камеры дрона в режиме реального времени транслируется на монитор, очки или шлем пилота) повредил кровлю многоквартирного дома.

21 сентября Минобороны РФ сообщало о двух за 1,5 часа попытках атаки на Белгородскую область — в 16:40 и в 18:00. Эти дроны были ликвидированы системой ПВО. Губернатор региона Вячеслав Гладков на этом фоне заявлял, что в области дважды за день объявляли ракетную опасность. Чиновник рассказал о дроне в поселке Октябрьский, где БПЛА атаковал трактор. Кроме того, село Байцуры было обстреляно. Днем противник также обстрелял Шебекинский городской округ и атаковал село Тишанка Волоконовского района при помощи дрона. В результате была повреждена линия электропередачи, без света остались села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.

Ранее пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов.