Житель ДНР погиб при обстреле ВСУ

Один мирный житель погиб, еще восемь пострадали в результате обстрелов ДНР украинскими войсками. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Один человек погиб, еще восемь мирных жителей ранены сегодня в результате киевской агрессии», — написал он.

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки артиллерией, что привело к гибели местного жителя. Ранения в этом районе получили еще четыре человека.

На этой недель в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилого массива «Строитель» в Горловке ранения получили десять мирных жителей.

Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что ВСУ в ночь на 20 сентября нанесли прицельный удар по автовокзалу в городе. По словам Приходько, в результате украинского удара по Горловке была повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации.

Ранее в ДНР четыре сотрудника МЧС были ранены в результате обстрела ВСУ.