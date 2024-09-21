Координатор николаевского пророссийского движения Сергей Лебедев рассказал об ударе Вооруженных сил России по скоплению военной техники ВСУ, включая гусеничную. Слова подпольщика передает РИА Новости.

По его данным Лебедева, инцидент произошел в селе Константинополь, расположенном на территории, контролируемой Киевом в Донецкой народной республике.

«Удар пришелся на село Константинополь. По технике, которую скрывали на местном току, применили несколько ракет РСЗО. Сообщает, что уничтожены три единицы техники: две гусеничных машины и одна, напоминающая БТР. В результате атаки до десяти украинских военнослужащих были отправлены в скорую помощь», — сообщил Лебедев, добавив, что не все из них выжили.

До этого Лебедев рассказал, что по складу с ракетами Вооруженных сил Украины в порту Одессы нанесли удар. По словам подпольщика, источники сообщили ему о прилете в порт в районе Пересыпь. Выяснилось, что удар пришелся по складу, который накануне ВСУ загрузили снарядами.

Ранее Лебедев рассказывал, что в Харькове был нанесен удар по позициям «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).