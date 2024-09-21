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ВС РФ нанесли удар по скоплению техники ВСУ в ДНР

Подпольщик Лебедев: удар нанесен по скоплению техники ВСУ в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Координатор николаевского пророссийского движения Сергей Лебедев рассказал об ударе Вооруженных сил России по скоплению военной техники ВСУ, включая гусеничную. Слова подпольщика передает РИА Новости.

По его данным Лебедева, инцидент произошел в селе Константинополь, расположенном на территории, контролируемой Киевом в Донецкой народной республике.

«Удар пришелся на село Константинополь. По технике, которую скрывали на местном току, применили несколько ракет РСЗО. Сообщает, что уничтожены три единицы техники: две гусеничных машины и одна, напоминающая БТР. В результате атаки до десяти украинских военнослужащих были отправлены в скорую помощь», — сообщил Лебедев, добавив, что не все из них выжили.

До этого Лебедев рассказал, что по складу с ракетами Вооруженных сил Украины в порту Одессы нанесли удар. По словам подпольщика, источники сообщили ему о прилете в порт в районе Пересыпь. Выяснилось, что удар пришелся по складу, который накануне ВСУ загрузили снарядами.

Ранее Лебедев рассказывал, что в Харькове был нанесен удар по позициям «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

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