Второй за 1,5 часа БПЛА попытался атаковать Белгородскую область

Средства ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили второй за 1,5 часа беспилотник ВСУ. Об этом написало российское оборонное ведомство в Telegrаm-канале.

По данным Минобороны, около 18:00 регион пытался атаковать БПЛА самолетного типа. Предыдущая попытка произошла около 16:40.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что 21 сентября в регионе уже дважды объявляли ракетную опасность. Чиновник рассказал о дроне в поселке Октябрьский, где БПЛА атаковал трактор. Кроме того, село Байцуры было обстреляно. Днем противник также обстрелял Шебекинский городской округ и атаковал село Тишанка Волоконовского района при помощи дрона. В результате была повреждена линия электропередачи, без света остались села Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка.

Ранее пожары и эвакуация начались на Кубани после атаки дронов.