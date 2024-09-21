Зеленский заявил об отсутствии разрешений от США и Британии на удары вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не получил разрешений на использование ракет большой дальности на территории России ни от США, ни от Великобритании. Об этом сообщает агентство УНН.

«Ни Соединенные Штаты, ни Великобритания не давали нам согласия на применение этого оружия против объектов на территории России, независимо от целей и расстояний. Мы не использовали дальнобойные ракеты на российской территории», — уточнил он.

Украинский лидер добавил, что союзники Украины опасаются возможной эскалации конфликта. Как передает агентство «Укринформ», он также высказал готовность к обсуждению трех ключевых пунктов «мирного плана Киева» для разрешения текущей ситуации в стране. По его словам, Киев открыт для участия России в следующем саммите мирных переговоров, поскольку все союзники утверждают, что Москва должна присутствовать на переговорах.

Зеленский подчеркнул, что конфликт не может завершиться без участия всех сторон.

Накануне сообщалось, что США и Великобритания хотят тайно разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь РФ в частном порядке в ближайшие недели.

Ранее Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных с европейских и американских спутников.