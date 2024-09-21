Израильская армия поразила тысячи пусковых установок «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) поразила тысячи пусковых установок и почти 180 целей шиитского движения «Хезболла» на территории южной части Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале израильского оборонного ведомства.

«Около 180 целей и тысячи пусковых установок были ликвидированы <…> За последний час ВВС Израиля поразили тысячи пусковых установок, которые были готовы к немедленному использованию для стрельбы по израильской территории», — говорится в сообщении.

Также артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удары по ряду районов на юге Ливана, отметил ЦАХАЛ.

Кроме того, было зафиксировано около 90 запусков снарядов с территории Ливана на территорию Израиля, проинформировали в ведомстве.

Там подчеркнули, что работа над ослаблением возможностей «Хезболлы» и ее инфраструктуры будет продолжена.

До этого Армия обороны Израиля заявляла, что в результате авиаудара по пригородам Бейрута 20 сентября был ликвидирован командующий спецоперациями «Хезболла» Ибрагим Акиль, а также еще 15 членов этой организации, включая высокопоставленных командиров элитного подразделения Радван. В ЦАХАЛ отметили, что ликвидированные в Бейруте командиры «Хезболлы» планировали атаку на северные области Израиля, следуя примеру атаки ХАМАС, произошедшей 7 октября.

Ранее в США испугались полномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой».