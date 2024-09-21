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В США отметили интенсивность российских ударов по ВСУ в Курской области

MWM: российские войска наносят интенсивные удары по ВСУ в Курской области

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Вооруженные силы России наносят массированные удары по позициям украинских войск в Курской области и в приграничных районах. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Российские ВВС продолжают применять ударные истребители Су-34 для интенсивной бомбардировки украинских войск в Курской области, причем, по некоторым данным, особое внимание уделяется приграничным районам», — сказано в статье.

В публикации говорится, что эти удары направлены на то, чтобы отрезать подкрепления ВСУ от российского региона.

В материале также отмечается, что данные истребители имеют большую дальность полета и грузоподъемность, что позволяет им выполнять подобные задачи. Эти боевые самолеты используют планирующие бомбы, с помощью которых они наносят значительные огневые удары по позициям украинской армии, минимизируя риск того, что их могут сбить.

21 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ перебрасывают на Курское направление другие подразделения, поскольку понесли на нем большие потери.

Ранее Су-34 уничтожил скопление личного состава Вооруженных сил Украины «умными» бомбами с УМПК.

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