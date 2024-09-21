Удар фугасной авиационной бомбой нанесли по пункту временной дислокации ВСУ в Сумах на северо-востоке Украины. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Сумы. ФАБ прилетел по пункту временной дислокации свежих бандеровцев», — сказал он и уточнил, что в сторону удара направлялись медики и военные.

Сейчас подполье выясняет, находились ли в этом пункте наемники.

До этого сообщалось, что ВС России нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

18 сентября в Сумах подверглись атаке объекты энергетической инфраструктуры. Потребителей просили снизить использование электроэнергии, особенно в часы пик.

16 сентября украинское издание «Страна.ua» информировало, что энергетической системе страны грозит фрагментация на отдельные «острова». Из-за этого в зимние месяцы в регионах Украины могут наблюдаться массовые отключения света. При этом Центральный диспетчер не сможет предотвратить «тотальное погружение во тьму» отдельных областей, считают опрошенные журналистами эксперты.

Ранее в приграничье Сумской области объявили обязательную эвакуацию.