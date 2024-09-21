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Израиль заявил о ликвидации 16 членов «Хезболлы»

ЦАХАЛ: при авиаударе по пригороду Бейрута уничтожены 16 членов «Хезболлы»

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате авиаудара по пригородам Бейрута в пятницу, 20 сентября, был ликвидирован командующий спецоперациями «Хезболлы» Ибрагим Акиль, а также еще 15 членов этой организации, включая высокопоставленных командиров элитного подразделения Радван. Эти данные ЦАХАЛ приводит в Telegram-канале.

«В пятницу <...> израильские военные самолеты <...> нанесли удар, в результате которого был уничтожен Ибрагим Акиль, глава спецопераций и командующий группировкой Радван террористической организации «Хезболлах» <...> во время его встречи с руководством Радван в районе Дахия в Бейруте. В ходе операции также были уничтожены еще 15 террористов «Хезболлы», среди которых были старшие командиры», – говорится в официальном заявлении.

ЦАХАЛ добавил, что Акиль и другие ликвидированные командиры были ответственны за планирование и реализацию множества террористических операций против Израиля, включая подготовку к возможному вторжению на север страны.

Накануне Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по Бейруту. В Израиле отмечали, что целью атаки, проведенной в южном пригороде ливанской столицы, является очень высокопоставленный чиновник шиитского движения «Хезболла».

Ранее в Израиле заявили о подготовке «Хезболлой» вторжения в страну.

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