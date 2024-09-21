Системы ПВО сбили две авиабомбы ВСУ, выпущенные по Токмаку

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ сбили две управляемые авиабомбы, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Токмаку в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, российские военные «сбили две управляемые авиационные бомбы», выпущенные по Токмаку.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал 21 сентября в своем Telegram-канале, что силами противовоздушной обороны (ПВО) в регионе были сбиты еще три ракеты Вооруженных сил Украины. Министерство обороны РФ сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на субботу, 21 сентября, сбили над территорией России 101 украинский дрон. Больше всего дронов были перехвачены в Брянской области — 53 штуки.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.