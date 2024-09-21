Вооруженные силы России успешно отразили десять попыток контратак со стороны украинских войск в районе города Кременная, которые были направлены на прорыв в Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Что касается ситуации в Кременной, то на этом участке фронта инициатива принадлежит ВС РФ. Однако противник регулярно совершает контратаки. Тем не менее, все эти попытки находятся под контролем нашего командования, и в настоящее время ведется плановая боевая работа», — добавил военный эксперт.

Марочко отметил, что российские подразделения активно вытесняют противника с позиций вблизи Червоной Дибровы и Тернов. Он предположил, что командование ВСУ могло выбрать это направление для новой атаки, стремясь к очередной «победе», приближаясь к Кременной.

До этого в Минобороны сообщили, что российские военные отразили три попытки ВСУ прорваться через государственную границу на Курском направлении. По данным ведомства, украинские войска пытались прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье, однако их остановили при помощи армейской авиации и артиллерии.

Ранее российские военные ликвидировали в Курской области шведский танк.