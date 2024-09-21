В Курской области сбили три украинских ракеты

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что силами противовоздушной обороны (ПВО) в регионе были сбиты еще три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Еще три украинские ракеты и БПЛА самолетного типа сегодня днем сбиты силами ПВО в Курской области», — написал он.

Министерство обороны РФ сообщило, что дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на субботу, 21 сентября, сбили над территорией России 101 украинский дрон. Больше всего дронов были перехвачены в Брянской области — 53 штуки. Еще 18 дронов были сбиты над территорией Краснодарского края, пять – над Калужской областью, а также три в Тверской и Белгородской областях и по одному над Смоленской и Курской областями и Крымом. 16 беспилотников были сбиты над акваторией Азовского моря.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун».

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.