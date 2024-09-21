В Курской и Белгородской области сбили по беспилотнику

Силы ПВО РФ сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дроны были сбиты в промежуток между 12:00 и 14:00.

Утром 21 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли два населенных пункта в Белгородской области. Пострадал водитель трактора.

Кроме того, 21 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Курской области ночью уничтожили шесть украинских ракет и один БПЛА.

В эту же ночь средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Калужской области и 16 дронов уничтожили в Брянской области, писал губернатор Александр Богомаз. По его словам, вражеские беспилотники самолетного типа ликвидированы силами ПВО. В результате атаки пострадавших и повреждений также не зафиксировали.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.