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Минобороны сообщило о последних потерях ВСУ в Курской области

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области 300 человек

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области 300 человек. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Также сообщается о ликцизации БМП, двух бронетранспортеров и шести боевых бронированных машин ВСУ, а также шести артиллерийских орудий, пусковой установки РСЗО HIMARS, станции радиоэлектронной борьбы, инженерной машины разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационной машины и семи автомобилей ВСУ.

Утром 21 сентября врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в Курской области ночью уничтожили шесть украинских ракет и один БПЛА.

В эту же ночь средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в Калужской области и 16 дронов уничтожили в Брянской области, писал губернатор Александр Богомаз. По его словам, вражеские беспилотники самолетного типа ликвидированы силами ПВО. В результате атаки пострадавших и повреждений также не зафиксировали.

Ранее жительница Курской области рассказала, как с пожилой матерью спаслась от ВСУ.

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