В России заявили о важности возможного отхода ВСУ за Оскол

Отход украинских войск, которые дислоцированы у реки Оскол под Купанском Харьковской области, снизит интенсивность ударов ВСУ по городу Сватово Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, сообщает ТАСС.

Он обратил внимание, что прифронтовые населенные пункты ЛНР регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Это постоянно происходит на Сватовско-Кременском участке, отметил Марочко.

«Эта тенденция будет продолжаться до тех пор, пока не перебросим украинских боевиков за реку Оскол и не возьмем Купянск, над чем сейчас активно и работают наши военнослужащие. Переброска ВСУ за реку Оскол, например, не даст ряду снарядов долетать, в первую очередь, до Сватово», — сказал эксперт.

18 сентября Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины на фоне наступления российских войск под Купянском начали оттягивать свои подразделения к реке Оскол.

Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из 29 населенных пунктов вблизи Купянска.