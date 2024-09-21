Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о важности возможного отхода ВСУ за Оскол

Марочко: отход ВСУ за реку Оскол снизит интенсивность ударов по Сватово в ЛНР

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Отход украинских войск, которые дислоцированы у реки Оскол под Купанском Харьковской области, снизит интенсивность ударов ВСУ по городу Сватово Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, сообщает ТАСС.

Он обратил внимание, что прифронтовые населенные пункты ЛНР регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинской армии. Это постоянно происходит на Сватовско-Кременском участке, отметил Марочко.

«Эта тенденция будет продолжаться до тех пор, пока не перебросим украинских боевиков за реку Оскол и не возьмем Купянск, над чем сейчас активно и работают наши военнослужащие. Переброска ВСУ за реку Оскол, например, не даст ряду снарядов долетать, в первую очередь, до Сватово», — сказал эксперт.

18 сентября Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины на фоне наступления российских войск под Купянском начали оттягивать свои подразделения к реке Оскол.

Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из 29 населенных пунктов вблизи Купянска.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами