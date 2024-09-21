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Российские военные применили новые дроны-камикадзе и обманули украинские системы РЭБ

РИА: военные ВС РФ применили новые дроны-камикадзе и обошли системы РЭБ ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военные использовали на Херсонском направлении новые дроны-камикадзе, «обманувшие» системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, новые беспилотники успешно применил расчет FPV-дронов-камикадзе группировки войск «Днепр». Для этого они использовали ретрансляторы, увеличивающие радиус действия этих ударных БПЛА. В результате боевой работы были уничтожены блиндажи ВСУ на правом берегу Днепра вместе с укрывавшимся в них личным составом украинских подразделений и наемников.

«(Работаем) от нашего берега в районе 10-11 километров… По наблюдательным пунктам, по КНП (командно-наблюдательным пунктам - ред.), по транспорту», — сказал РИА Новости оператор беспилотников группировки войск.

По словам бойца, его расчет ударных БПЛА знает примерный радиус действия систем РЭБ ВСУ и пытается обойти его.

«Да, новые частоты, новые дроны, все, в принципе, уже работает. В строю у нас. Да, они… в последнее время не понимают, на чем мы летим и где мы летим. Сегодня, да, сегодня хорошо поработали», — добавил оператор FPV-дронов-камикадзе.

В сентябре сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) впервые заметили российские беспилотники — носители FPV-дронов.

Ранее доброволец рассказал о психологии операторов БПЛА в зоне СВО.

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Операция на Украине
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