В одном районе Кубани заработала горячая линия после атаки ВСУ

В Тихорецком района Краснодарского края заработала горячая линия для местных жителей после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава района Анатолий Перепелин.

Он объяснил, что местные жители смогут узнать у операторов колл-центра подробности, связанные с эвакуацией.

Ранним утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил эвакуацию поселка возле города Тихорецк, атакованного украинскими дронами. Он добавил, что на месте происшествия работает глава района Анатолий Перепелин и, по предварительным данным, никто не пострадал в результате удара.

До этого губернатор сообщил, что в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два дрона. По его словам, БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, однако обломки упавших дронов вызвали «детонацию взрывоопасных предметов».

Ранее Минобороны отчиталось о 101 сбитом за ночь беспилотнике ВСУ.