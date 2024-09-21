Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одном районе Кубани заработала горячая линия после атаки ВСУ

В Тихорецком районе Кубани открыли горячую линию после атаки беспилотников ВСУ

close
Shutterstock

В Тихорецком района Краснодарского края заработала горячая линия для местных жителей после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава района Анатолий Перепелин.

Он объяснил, что местные жители смогут узнать у операторов колл-центра подробности, связанные с эвакуацией.

Ранним утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил эвакуацию поселка возле города Тихорецк, атакованного украинскими дронами. Он добавил, что на месте происшествия работает глава района Анатолий Перепелин и, по предварительным данным, никто не пострадал в результате удара.

До этого губернатор сообщил, что в Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два дрона. По его словам, БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, однако обломки упавших дронов вызвали «детонацию взрывоопасных предметов».

Ранее Минобороны отчиталось о 101 сбитом за ночь беспилотнике ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами