Делегация Вооруженных сил России находится в Белоруссии с визитом

Делегация Вооруженных сил России, которую возглавляет замглавы министерства обороны страны Павел Фрадков, находится в Белоруссии с визитом. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба белорусского минобороны.

«В рамках визита состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Андрея Бурдыко с российской делегацией во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации Павлом Фрадковым», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия военных ведомств Белоруссии и РФ в профильных сферах.

20 сентября сообщалось, что военнослужащие одного из танковых подразделений Вооруженных сил Белоруссии отправились обучаться на полигон Мулино в Нижегородской области. Там белорусские и российские военные пройдут обучение в учебно-боевом центре совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил республики и России в течение месяца.

Ранее Лукашенко назвал недопущение конфликта в Белоруссии главной задачей.