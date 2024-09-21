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В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы

«Общественное»: взрывы произошли в подконтрольном Киеву Херсоне

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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Утром 21 сентября в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Журналисты не привели подробностей случившегося. Они не сообщили, где конкретно зафиксировали взрывы, и какие повреждения нашли после этого.

До этого взрывы произошли в подконтрольном Украине Херсоне 19 сентября. При этом воздушная тревога в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Херсонской области не объявлялась.

Накануне координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что по складу со снарядами и ракетами Вооруженных сил Украины в порту Одессы нанесли удар. По его словам, мощный взрыв услышали в 13:45. Источники сообщили ему о прилете в порт в районе Пересыпь. Выяснилось, что удар пришелся по складу, который накануне ВСУ загрузили снарядами и ракетами.

Лебедев уточнил, что в городе происходит «мощная и множественная детонация».

Ранее представитель подполья рассказал об ударах по ВСУ в Николаевской области.

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