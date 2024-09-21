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ВСУ из-за потерь перекидывают другие подразделения на Курское направление

Алаудинов: ВСУ перекидывают другие подразделения на Курское направление

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на Курское направление другие подразделения, так как понесли на нем большие потери. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, слова которого приводит ТАСС.

«Противник вводит сюда разные подразделения», — сказал он.

По словам Алаудинова, это связано с тем, что Вооруженные силы Украины понесли здесь большие потери.

Алаудинов отметил, что невозможно точно сказать, откуда перебрасывают новые подразделения.

Также Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины потеряли много людей в районе Суджи и пытаются противостоять российской армии на Кореневском участке. По его словам, украинские противники пытаются перейти в контратаку на других участках, где продвигаются российские войска. При этом Алаудинов отметил, что есть много «рабочих моментов» и признался, что пока четко сказать, что на передовой в настоящее время «все хорошо» — нельзя.

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.

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