Российские военные уничтожили западный сухогруз с ракетами для Украины

Российские военные уничтожили западный сухогруз с ракетами и боеприпасами, а также живую силу и два склада Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153-х районах», — говорится в сообщении.

Накануне координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что по складу со снарядами и ракетами Вооруженных сил Украины в порту Одессы нанесли удар. По его словам, мощный взрыв услышали в 13:45. Источники сообщили ему о прилете в порт в районе Пересыпь. Выяснилось, что удар пришелся по складу, который накануне ВСУ загрузили снарядами и ракетами.

Лебедев уточнил, что в городе происходит «мощная и множественная детонация».

Ранее представитель подполья рассказал об ударах по ВСУ в Николаевской области.