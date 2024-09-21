В «Ахмате» заявили, что отодвинули линию фронта к приграничью в Курской области

Батальонная тактическая группа спецназа «Ахмат» за пять дней сдвинула семикилометровую линию фронта на 1,5 километра к границе в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал командир группы, было освобождено порядка семи километров в ширину и километра полтора в сторону занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий.

Он отметил, что во время продвижения группы велись боестолкновения с малыми группами противника численностью до 8 человек, работа по их выявлению и зачистке велась в разных направлениях. За это время ВСУ лишились порядка 120 бойцов.

В Минобороны России ранее рассказали, что Су-34 уничтожил скопление личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) «умными» бомбами с УМПК. Информацию о том, что удар «умными» бомбами пришелся по цели, подтвердила российская разведка. Самолет успешно вернулся на авиабазу. До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о побеге нескольких десятков украинских военных от российских сил в Курской области.

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.