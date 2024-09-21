Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Ахмате» заявили, что отодвинули линию фронта к приграничью в Курской области

РИА Новости: «Ахмат» отодвинул линию фронта к приграничью Курской области

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Батальонная тактическая группа спецназа «Ахмат» за пять дней сдвинула семикилометровую линию фронта на 1,5 километра к границе в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал командир группы, было освобождено порядка семи километров в ширину и километра полтора в сторону занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий.

Он отметил, что во время продвижения группы велись боестолкновения с малыми группами противника численностью до 8 человек, работа по их выявлению и зачистке велась в разных направлениях. За это время ВСУ лишились порядка 120 бойцов.

В Минобороны России ранее рассказали, что Су-34 уничтожил скопление личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) «умными» бомбами с УМПК. Информацию о том, что удар «умными» бомбами пришелся по цели, подтвердила российская разведка. Самолет успешно вернулся на авиабазу. До этого замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о побеге нескольких десятков украинских военных от российских сил в Курской области.

Ранее Алаудинов назвал 2024 год решающим в конфликте на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами