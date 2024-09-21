Стало известно о планах США передать Украине новые ракеты для F-16

Украина может получить от США ракеты для истребителей F-16, которые имеют дальность полета до 113 километров. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, 23 сентября американские власти объявят о выделении нового пакета помощи для Киева в размере $375 млн. Ожидается, что в него войдут ракеты Joint Standoff Weapon.

В материале уточняется, что данные снаряды не обладают той дальностью полета, о которой просило украинское руководство. Тем не менее они способны поражать цели на расстоянии 113 километров, что «позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российских систем противовоздушной обороны».

Как отметили авторы публикации, благодаря этим ракетам у Киева появится больше возможностей для уничтожения оборонительных сооружений российских войск и их складов с оружием. В результате Вооруженным силам РФ станет сложнее выполнять боевые задачи и проводить операции на поле боя, резюмировали обозреватели.

19 сентября телеканал Digi24 сообщил, что украинские пилоты F-16 будут принимать участие в операциях по перехвату и уничтожению российских крылатых ракет в зоне боевых действий. В частности, речь идет о летчиках, которые проходят обучение на базах в Румынии.

Ранее Дания анонсировала отправку на Украину дополнительной партии F-16.