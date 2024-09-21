В Горловке после обстрела ВСУ зафиксировали повреждение котельной

Украинские военнослужащие обстреляли город Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько.

По его словам, атака произошла ночью.

«В результате <...> вооруженной агрессии <...> повреждена котельная в центре Горловки», — подчеркнул глава города.

Другие подробности о ситуации в населенном пункте пока не уточняются.

Вечером 20 сентября жилой массив «Строитель», расположенный в Горловке, также подвергся обстрелу со стороны украинских солдат. Как рассказал Приходько, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили 10 мирных жителей.

Утром в тот же день глава Горловки заявил, что ночью военные ВСУ нанесли удар по автовокзалу в населенном пункте. В результате повреждения получили инфраструктура объектов водоснабжающей организации, магазин и жилой дом.

17 сентября украинские бойцы атаковали Горловку, ранив одного мирного гражданина. Мэр населенного пункта не стал раскрывать, в каком именно состоянии находится пострадавший человек.

Ранее украинский дрон атаковал сотрудников МЧС РФ, тушивших пожар на территории ДНР.