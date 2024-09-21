Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Горловке после обстрела ВСУ зафиксировали повреждение котельной

Мэр Горловки Приходько заявил о повреждении котельной после ночного обстрела ВСУ

close
Телеграм-канал «Приходько РИК»

Украинские военнослужащие обстреляли город Горловку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Иван Приходько.

По его словам, атака произошла ночью.

«В результате <...> вооруженной агрессии <...> повреждена котельная в центре Горловки», — подчеркнул глава города.

Другие подробности о ситуации в населенном пункте пока не уточняются.

Вечером 20 сентября жилой массив «Строитель», расположенный в Горловке, также подвергся обстрелу со стороны украинских солдат. Как рассказал Приходько, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили 10 мирных жителей.

Утром в тот же день глава Горловки заявил, что ночью военные ВСУ нанесли удар по автовокзалу в населенном пункте. В результате повреждения получили инфраструктура объектов водоснабжающей организации, магазин и жилой дом.

17 сентября украинские бойцы атаковали Горловку, ранив одного мирного гражданина. Мэр населенного пункта не стал раскрывать, в каком именно состоянии находится пострадавший человек.

Ранее украинский дрон атаковал сотрудников МЧС РФ, тушивших пожар на территории ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами