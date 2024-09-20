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Израиль рассказал о своих намерениях по поводу конфликта с Ливаном

Постпред Израиля в ООН: мы не намерены вступать в войну с «Хезболлой» в Ливане

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Iranian Army/Reuters

Израиль не хочет эскалации в Ближневосточном регионе и не намерен вступать в войну с «Хезболлой» в Ливане. Об этом заявил постоянный председатель Израиля в Организации Объединенных Наций (ООН) Дэнни Данон, слова которого передает РИА Новости.

«Мы не хотим эскалации в регионе. У нас нет намерения вступать в войну с «Хезболлой» в Ливане», — заявил он.

Вечером 20 сентября Организация Объединенных Наций призвала Израиль и Ливан к немедленной деэскалации конфликта.

До этого Израиль нанес удар по Ливану. В результате этого было ликвидировано порядка 20 командиров из высшего руководства спецподразделения «Радван» движения «Хезболла».

Накануне стало известно, что глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы по продолжению войны на северном фронте у границы с Ливаном. ЦАХАЛ заявлял, что наносит удары по югу Ливана, чтобы «ослабить террористический потенциал и инфраструктуру «Хезболлы», а также обеспечить реализацию всех военных целей.

Ранее в Израиле заявили о подготовке «Хезболлой» вторжения в страну.

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