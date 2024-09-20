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США объявят о новом пакете военной помощи Украине на следующей неделе

CNN: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на следующей неделе

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Kevin Lamarque/Reuters

США объявят о новом крупном пакете военной помощи Украине на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что в пакет войдут артиллерийские установки, системы ПВО, а также боеприпасы. Как уточняет CNN, размер нового пакета будет значительно больше, чем поставки поступившие за последнее время.

Также сообщается, что возможно данная поставка столкнется с задержками из-за их недостатка снаряжения и оружия на складах в США.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден примет Владимира Зеленского в Вашингтоне 26 сентября, у кандидата на пост главы государства Камалы Харрис запланирована отдельная встреча с украинским лидером. Стороны обсудят конфликт Москвы и Киева, а также «стратегическое планирование Украины и поддержку США». Пресс-служба Белого дома сообщает, что Байден и Харрис намерены подчеркнуть «несокрушимое обязательство» поддерживать Украину.

Ранее в Госдуме оценили вероятность принятия США «мирного плана» Зеленского.

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