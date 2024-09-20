Израиль уничтожил высшее руководство спецподразделения «Хезболла»

В результате удара Израиля по Ливану было ликвидировано порядка 20 командиров из высшего руководства спецподразделения «Радван» движения «Хезболла». Об этом сообщает Axios.

Источник портала заявил, что израильское руководство пришло к выводу, что не сможет решить ситуацию на границе с Ливаном дипломатически без этапа военной эскалации.

Накануне стало известно, что глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы по продолжению войны на северном фронте у границы с Ливаном. ЦАХАЛ заявлял, что наносит удары по югу Ливана, чтобы «ослабить террористический потенциал и инфраструктуру «Хезболлы», а также обеспечить реализацию всех военных целей.

Позже появилась информация о том, что израильские власти предупредили США об операции в Ливане незадолго до серии взрывов пейджеров и другой техники у членов шиитской организации «Хезболла».

Ранее сообщалось, что в Бейруте разрушены два жилых дома из-за ракетной атаки Израиля.