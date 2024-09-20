ВСУ ударили по трансформатору вблизи Запорожской АЭС

Дрон ВСУ повредил трансформатор на подстанции «Заря», находящийся около Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

Отмечается, что эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС.

В пресс-службе ЗАЭС заверили, что радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений. Введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры станции.

До этого стало известно, что российские военные каждый день фиксируют в районе ЗАЭС полеты от 6 до 62 беспилотных летательных аппаратов. Всего за четыре месяца таких полетов было более 2000.

18 сентября украинские войска произвели массовый налет беспилотников на город-спутник ЗАЭС Энергодар.

Ранее глава «Росатома» назвал условие для перезапуска ЗАЭС.