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ВСУ ударили по трансформатору вблизи Запорожской АЭС

ВСУ повредили трансформатор на подстанции «Заря» вблизи ЗАЭС

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Телеграм-канал «ЗАЭС. Официально»

Дрон ВСУ повредил трансформатор на подстанции «Заря», находящийся около Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

Отмечается, что эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС.

В пресс-службе ЗАЭС заверили, что радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений. Введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры станции.

До этого стало известно, что российские военные каждый день фиксируют в районе ЗАЭС полеты от 6 до 62 беспилотных летательных аппаратов. Всего за четыре месяца таких полетов было более 2000.

18 сентября украинские войска произвели массовый налет беспилотников на город-спутник ЗАЭС Энергодар.

Ранее глава «Росатома» назвал условие для перезапуска ЗАЭС.

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