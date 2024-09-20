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В Израиле заявили о подготовке «Хезболлой» вторжения в страну

ЦАХАЛ: «Хезболла» планировала вторжение в Израиль по аналогии с атакой ХАМАС

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Global Look Press

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что ликвидированные в Бейруте командиры «Хезболлы» планировали осуществить нападение на северные области Израиля, следуя примеру атаки ХАМАС, произошедшей 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Несколькими часами ранее стало известно, что израильские военные ликвидировали старшего командира шиитской радикальной организации «Хезболла» Ибрагима Акиля. Сообщалось, что Акиль был вторым по значимости человеком в вооруженных силах «Хезболлы» после Фуада Шукра, который был уничтожен израильским ударом в июле.

Днем Армия обороны Израиля сообщила о нанесении удара по Бейруту. В Израиле отмечали, что целью атаки, проведенной в южном пригороде ливанской столицы, является очень высокопоставленный чиновник шиитского движения «Хезболла».

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тыс. человек, 12 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

Ранее Израиль усилил интенсивность бомбардировок на юге Ливана.

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