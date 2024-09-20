Армия Израиля подтвердила ликвидацию в Бейруте командира «Хезболлы»

Армия Израиля подтвердила ликвидацию главы командования спецопераций шиитского движения «Хезболла» Ибрагима Акиля в Бейруте. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

«При ударе вместе с Акилем были ликвидированы представители высшего командного состава отряда «Радван»», — отмечается в заявлении.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что Акиль был целью авиаудара Израиля по Бейруту.

По словам источника AFP, Ибрагим Акиль был вторым по значимости человеком в вооруженных силах «Хезболлы» после Фуада Шукра, который был ликвидирован израильским ударом в июле.

По данным США, он значился одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году, за информацию о его местонахождении Вашингтон предлагал $7 млн.

Ранее в Израиле заявили о новом этапе войны против «Хезболлы».