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На Украине рассказали о последствиях потери Покровска

Экс-глава МВД Украины Луценко: потеря Покровска приговорит Селидово и Курахово

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Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко рассказал, к чему может привести взятие Покровска под контроль российских войск. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если его [Покровск] займут, Селидово и Курахово приговорены, и они открывают дорогу в тыл нашему фронту на Запорожье», — сказал Луценко.

По его словам, тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажется под угрозой, поскольку ключевая дорога в регион проходит через населенный пункт Курахово.

20 сентября советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что российские военные перерезали украинским войскам железнодорожное сообщение на Покровск. По его словам, в настоящее время идут серьезные тактические действия на реке Журавка, которая является последней ландшафтной преградой, прикрывающей Мирноград и Покровск.

В этот же день Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенные пункты Георгиевка и Желанное Первое в Донецкой народной республике (ДНР).

Американская газета The Wall Street Journal также писала о постепенном продвижении ВС РФ в ДНР. По данным издания, российские войска могут взять под свой контроль такие города, как Покровск и Часов Яр.

Ранее стали известны потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область.

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