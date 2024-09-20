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FPV-дроны уничтожили украинский танк в Курской области

Минобороны: FPV-дроны ликвидировали танк ВСУ в Курской области

Операторы FPV-дронов уничтожили танк Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны.

Танк засекли военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведки в приграничье. После анализа полученных сведений они приняли решение ликвидировать бронемашину. Танк уничтожили FPV-дронами.

Кроме того, российские военные в Курской области сожгли шведский танк Stridsvagn 122 на базе Leopard.

В начале наступления на Курскую область ВСУ сосредоточили более 200 танков и 400 единиц бронетехники. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в результате ВСУ понесли значительные потери и теперь используют резервные танки Leopard. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Минобороны сообщало, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ утратили 124 танка, а также 56 боевых машин пехоты.

Ранее уничтожение Leopard 2 в Курской области вызвало недоумение в Германии.

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