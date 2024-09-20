В Бейруте разрушены два жилых дома из-за ракетной атаки Израиля

Результатом ракетной атаки авиации Израиля по пригороду Бейрута стало разрушение двух жилых домов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Бригады спасателей уже начали искать людей, которые могут находиться под завалами, отметили представители гражданской обороны столицы Ливана.

По данным израильского 12-го канала, целью атаки армия обороны Израиля в пригороде Бейрута был высокопоставленный чиновник шиитского движения «Хезболла». Как уточняет Al Jazeera, речь о военном лидере «Хезболлы» Ибрагиме Акиле.

Незадолго до этого в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ проинформировали об ударе по Бейруту.

Накануне стало известно, что глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы по продолжению войны на северном фронте у границе с Ливаном. ЦАХАЛ заявлял, что наносит удары по югу Ливана, чтобы «ослабить террористический потенциал и инфраструктуру «Хезболлы», а также обеспечить реализацию всех военных целей.

Позже появилась информация о том, что израильские власти предупредили США об операции в Ливане незадолго до серии взрывов пейджеров и другой техники у членов шиитской организации «Хезболла».

Ранее эксперт назвал возможный способ детонации взрывчатки в пейджерах и рациях «Хезболлы».