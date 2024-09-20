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Стало известно, сколько украинских дронов фиксируют в районе ЗАЭС ежедневно

Постпред Ульянов: в районе ЗАЭС ежедневно фиксируют полеты до 62 украинских БПЛА

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Reuters

Российские военные каждый день фиксируют в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС) полеты от 6 до 62 беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во время сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, передает ТАСС.

«В настоящее время российские вооруженные силы фиксируют ежедневно в районе Запорожской атомной электростанции полеты от 6 до 62 украинских беспилотников. Всего за четыре месяца таких полетов было 2 054», — сказал он.

18 сентября украинские войска произвели массовый налет беспилотников на Энергодар.

11 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) более десяти раз пытались атаковать объекты энергетики региона. Он уточнил, что атаки были зафиксированы на подстанции в Васильевском районе, Днепрорудном, Мелитополе и поселке городского типа Михайловка.

Ранее глава «Росатома» назвал условие для перезапуска ЗАЭС.

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