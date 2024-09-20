В Израиле назвали цель авиаудара ЦАХАЛ по Бейруту

Целью атаки, проведенной армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в южном пригороде Бейрута, является очень высокопоставленный чиновник шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил израильский 12-й канал.

Как уточняет Al Jazeera, речь о военном лидере «Хезболлы» Ибрагиме Акиле.

Незадолго до этого в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ появилось сообщение об ударе по Бейруту.

19 сентября телеканал Al Hadath сообщал, что Армия обороны Израиля усилила интенсивность бомбардировок на юге Ливана. По его данным, израильская авиация в течение 20 минут нанесла около 70 ударов по южным районам страны. Военные самолеты Израиля произвели серию атак на объекты «Хезболлы».

В этот же день истребители Военно-воздушных сил Израиля сымитировали налет на Бейрут во время выступления генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насрулла. Израильские военные самолеты пролетели над городом на малой высоте, что вызвало панику у жителей Ливана. Во время второго захода над Бейрутом истребители преодолели звуковой барьер, что создало эффект оглушительного взрыва.

Ранее ЦАХАЛ утвердил планы войны на границе с Ливаном.