Солдат ВСУ рассказал, как спас свою жизнь, сдавшись в плен

Пленный военнослужащий 109-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Шевчук рассказал, что его подразделение спасло свои жизни, когда бойцы сдались в плен россиянам. Об этом украинец рассказал ТАСС.

«Меня 24 февраля 2022 года мобилизовали, мне было 19 лет, несмотря на то, что у меня не было ни военного билета, ни срочной, ни контрактной службы. Просто взяли на улице, вот так забрали, отвели в военкомат, дали форму, сказали идти и стрелять либо меня посадят в тюрьму», — рассказал военнопленный.

По словам Шевчука, ему выдали оружие, после чего с такими же новобранцами не старше него самого отправили удерживать позиции. Их перебросили на Донецкое направление, где в тот момент разворачивались ожесточенные бои.

В задачи группы ВСУ входило сдерживание натиска российских сил. Когда подошло время ротации, командир взвода заявил, что новобранцы могут покинуть позиции только самостоятельно и пешком.

Боец ВСУ отметил, что в середине марта он с сослуживцами принял решение сдаться в плен Вооруженным силам России, чтобы сохранить свои жизни.

«Мы попали на русских военных, хорошие люди. Помогли нам очень сильно», — добавил пленный.

До этого источник в силовых структурах рассказал, что ВСУ использовали на территории Донецкой народной республики 18-летних юношей для прикрытия отступления опытных соединений.

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