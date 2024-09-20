Появилось видео, на котором запечатлено уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины в Курской области. Кадры опубликовало министерство обороны России.

В официальном сообщении говорится, что разведывательные подразделения группы войск «Север» с использованием воздушных разведывательных систем обнаружили передвижение нескольких единиц бронетехники ВСУ в приграничной зоне. После анализа собранной информации было принято решение нанести удар по технике противника. В результате точечных ударов с использованием различных средств вооружения боевые машины украинских сил были уничтожены.

Также сообщается, что контроль за процессом ликвидации военной техники ВСУ, включая экипажи, велся с помощью воздушной разведки в режиме реального времени.

Сегодня сообщалось, что российская авиация нанесла удары по 14 бригадам ВСУ в Курской и Сумской областях. По данным Минобороны, бои шли в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кремяное, Кубаткина, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Мирное, Меловое, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Черкасская Конопелька.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли свыше 370 военных и 18 единиц бронетехники на Курском направлении.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.