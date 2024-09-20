Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

МО РФ показало кадры уничтожения украинской бронетехники в Курской области

Появилось видео, на котором запечатлено уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины в Курской области. Кадры опубликовало министерство обороны России.

В официальном сообщении говорится, что разведывательные подразделения группы войск «Север» с использованием воздушных разведывательных систем обнаружили передвижение нескольких единиц бронетехники ВСУ в приграничной зоне. После анализа собранной информации было принято решение нанести удар по технике противника. В результате точечных ударов с использованием различных средств вооружения боевые машины украинских сил были уничтожены.

Также сообщается, что контроль за процессом ликвидации военной техники ВСУ, включая экипажи, велся с помощью воздушной разведки в режиме реального времени.

Сегодня сообщалось, что российская авиация нанесла удары по 14 бригадам ВСУ в Курской и Сумской областях. По данным Минобороны, бои шли в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кремяное, Кубаткина, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Мирное, Меловое, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Черкасская Конопелька.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли свыше 370 военных и 18 единиц бронетехники на Курском направлении.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами