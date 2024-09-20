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Израильская армия ударила по Бейруту

Армия Израиля сообщила, что нанесла удар по Бейруту

Израильская армия ударила по Бейруту. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля атаковала Бейрут», — говорится в публикации.

19 сентября сообщалось, что истребители израильских ВВС сымитировали налет на Бейрут во время выступления генерального секретаря радикальной шиитской организации «Хезболла» Хасана Насрулла. Во время второго захода над Бейрутом истребители преодолели звуковой барьер, что создало эффект оглушительного взрыва.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тыс. человек, 12 спасти не удалось, включая восьмилетнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Израиль 15 лет планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане.

Ранее эксперт назвал возможный способ детонации взрывчатки в пейджерах и рациях «Хезболлы».

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