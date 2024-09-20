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Раскрыта категория украинцев, которую запретили призывать в ВСУ

На Украине запретили мобизиловать ограниченно годных граждан до 25 лет

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Командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, которые имели статус «ограниченно годен». Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Все ограниченно годные, кого прямо сейчас пытаются мобилизовать и вам до 25 лет, — хорошие новости. Есть директива, запрещающая призыв до 25 лет», — написал депутат.

Депутат пояснил, что директива поступила от командования сухопутных войск, потому что территориальные центры комплектования (аналог военкоматов на Украине) входят в состав этого рода войск.

В августе Гончаренко сообщал, что Верховная рада поддержала запрет на призыв украинцев в возрасте от 18 до 25 лет в ряды Вооруженных сил Украины. По словам украинского парламентария, законопроект запрещает мобилизацию не только ограниченно годных от 18 до 25 лет, но и тех, кто не прошел срочную службу или кто не имеет военной кафедры.

Ранее военнопленный рассказал о мобилизованных из тюрем в ВСУ.

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