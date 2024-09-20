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Российские бойцы освободили два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Георгиевку и Желанное Первое в ДНР

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РИА «Новости»

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенные пункты Георгиевка и Желанное Первое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка Донецкой народной республики», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, в ходе боевых действий российские войска нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, а также горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых и трех аэромобильных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, ВС РФ отразили 14 контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4855 военнослужащих.

Также российские бойцы уничтожили танк, две боевые машины пехоты «Marder» производства ФРГ, 52 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии. В МО РФ уточнили, что 17 из них были производства стран НАТО.

В свою очередь были уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 полевых складов боеприпасов.

Ранее стали известны потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область.

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