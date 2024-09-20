При вторжении украинских войск в Курскую область в начале августа в регион заходили элитные подразделения, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) насыщают участок членами территориальных батальонов. Об этом сообщил командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным «Абхаз», его слова передает ТАСС.

По его словам, перед украинскими военными, которые сейчас заходят в Курскую область, ставится задача закрепляться на своих позициях и замедлять продвижение ВС России, которые начали контрнаступление.

Также Авирдзба заявил, что освобождение населенного пункта Борки в Курской области имеет важное стратегическое значение, так как это приблизило окружение ВСУ в Суджанском районе.

До этого в министерстве обороны сообщили, что бойцы группировки российских войск «Север» освободили два населенных пункта в Курской области: деревню Успеновка и село Борки.

Ранее в США рассказали о планах ВСУ передислоцировать силы из Курской области.