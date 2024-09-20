Стало известно об ударе ВСУ по автовокзалу в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 сентября нанесли прицельный удар по автовокзалу в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«Минувшей ночью украинские террористы нанесли прицельный удар по горловскому автовокзалу», — написал глава города.
По словам Приходько, в результате украинского удара Горловке была повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации.
Кроме того, глава города сообщил о повреждении дома и магазина в центре Горловки около автовокзала в результате ночного обстрела ВСУ.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол», а также угледобывающие предприятия. Является одним из крупнейших населенных пунктов в Донецкой народной республике.
14 сентября подразделения ВСУ также атаковали Горловку при помощи ракет и беспилотников. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, в результате атаки пострадала женщина 1966 года рождения.
Ранее жительница села в Курской области рассказала, как уезжала на велосипеде из-под обстрела.