Стало известно об ударе ВСУ по автовокзалу в Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 20 сентября нанесли прицельный удар по автовокзалу в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью украинские террористы нанесли прицельный удар по горловскому автовокзалу», — написал глава города.

По словам Приходько, в результате украинского удара Горловке была повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации.

Кроме того, глава города сообщил о повреждении дома и магазина в центре Горловки около автовокзала в результате ночного обстрела ВСУ.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол», а также угледобывающие предприятия. Является одним из крупнейших населенных пунктов в Донецкой народной республике.

14 сентября подразделения ВСУ также атаковали Горловку при помощи ракет и беспилотников. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, в результате атаки пострадала женщина 1966 года рождения.

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