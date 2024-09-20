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Российский командир объяснил значение освобождения села Борки в Курской области

ТАСС: в «Пятнашке» заявили, что освобождение Борок приблизило ВСУ к окружению

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РИА «Новости»

Освобождение населенного пункта Борки в Курской области имеет важное стратегическое значение, поскольку это приблизило окружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе. Об этом ТАСС рассказал командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авирдзба с позывным «Абхаз».

«Это наш населенный пункт, он еще стратегически для нас будет важен, так как мы сужаем горлышко, и Украина давно в котле не варилась, поэтому будем создавать для нее котел», — заявил военнослужащий.

Командир подчеркнул, что «каждый сантиметр освобожденной территории важен», а Борок является российской землей.

«Абхаз» добавил, что часть интербригады была переброшена с другого направления. Она совместно с другими подразделениями министерства обороны РФ освободила село.

По словам командира, его подразделение сделало резкий маневр, где ВСУ думали, что «просчитали ход» и будут вестись позиционные боевые действия, тогда как группировка войск нанесла удар с другой стороны.

До этого в Минобороны сообщили, что бойцы группировки российских войск «Север» освободили два населенных пункта в Курской области: деревню Успеновка и село Борки.

Ранее в США рассказали о планах ВСУ передислоцировать силы из Курской области.

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