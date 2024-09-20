Губернатор Курской области сообщил об уничтоженной ночью ракете ВСУ

Бойцы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили украинскую ракету над Курской областью. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Он поблагодарил российских военных.

Этой же ночью в Белгородской области сбили восемь беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили летательные аппараты самолетного типа. Таким образом военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку по объектам РФ.

Накануне подразделения ВСУ начали применять самоходные дроны-пулеметы в Курской области, один из них удалось заснять. На опубликованных кадрах попал момент, как бронированное шасси с установленным на нем 7,62-мм пулеметом лавирует между установленных на дороге мин, благополучно объезжая их. Затем аппарат удается подбить.

Ранее ВС РФ в Курской области начали применять новые беспилотники.