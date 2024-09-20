В Харькове был нанесен удар по позициям украинских военных, в том числе членам организации «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и, вероятно, иностранным наемникам. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, удар был нанесен по школе, где находились военные. Он также сообщил, что у него есть неподтвержденная информация о присутствии иностранных наемников во время удара.

Кроме того, координатор отметил, что в Харькове был нанесен удар по депо, где находился военный состав, загруженный горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой. Этот поезд должен был доставить подкрепление ВСУ на Изюмское направление. После удара в близлежащих кварталах началась проверка документов и телефонов.

До этого танковый взвод гвардейского мотострелкового соединения Южной группировки войск на Донецком направлении уничтожил огневые точки ВСУ в оставленных жителями многоэтажных домах.

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